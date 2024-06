Al via gli esami di maturità per 5.027 studenti lucani

Saranno 5.027 gli studenti della Basilicata, divisi 3.067 in provincia di Potenza e 1.960 in provincia di Matera, che da domani sosterranno la prima delle tre prove dell’esame di maturità.

Il numero è stato fornito dall’Ufficio regionale scolastico che ha istituito 151 commissioni (96 nel Potentino e 55 nel Materano), composte da un presidente e tre membri esterni e tre membri interni, che saranno supportate da una task force di assistenza.

Dei maturandi 2.641, il 52 %, sono gli studenti dei licei, 1.440 (il 29 %) appartengono agli istituti tecnici e 948 (il 19 %, divisi in 843 del vecchio ordinamento e 105 del nuovo) a istituti professionali.

La Basilicata è la seconda regione italiana, dopo il Molise, per la percentuale di studenti ammessi alla maturità (97,1 %).

La prima prova scritta è il tema di italiano, la seconda – che si terrà il 20 giugno – è specifica degli istituti, la terza consiste in un colloquio interdisciplinare. “Auspico – ha detto la dirigente dell’ufficio scolastico regionale, Claudia Datena – che l’esame sia per gli studenti un’occasione di crescita, per riconoscere e valorizzare i propri interessi e le proprie aspirazioni, per rafforzare fiducia in sé stessi ed autostima”.

