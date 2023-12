Al San Carlo di Potenza nuova donazione multiorgano

POTENZA – Si è concluso nel corso della giornata di ieri, nell’ospedale San Carlo di Potenza, dopo l’accertamento di morte cerebrale, il prelievo multiorgano su una donna lucana di settantuno anni deceduta in seguito ad una grave emorragia cerebrale. Ne dà notizia la direzione aziendale dell’Aor San Carlo, che con le parole del direttore generale Giuseppe Spera formula un messaggio di cordoglio e di sentito ringraziamento alla famiglia “per il gesto di profonda umanità e solidarietà che restituisce un senso di speranza a chi avrà la fortuna di vivere una vita migliore grazie alla generosità manifestata dai congiunti”. Al ringraziamento per la famiglia il direttore generale aggiunge “il riconoscimento a quanti hanno operato alla ottima riuscita dell’intervento, dai medici ed operatori sanitari della Rianimazione e del Gruppo operatorio dell’Ospedale San Carlo alla equipe medica dell’ospedale ‘San Camillo’ di Roma, dal Centro regionale trapianti per la procedura di tipizzazione tissutale agli autisti che hanno assicurato il trasporto di medici ed organi prelevati in assoluto tempismo e completa osservanza delle procedure di sicurezza”.

Il fegato della donna è stato trasferito in elicottero all’ospedale ‘San Camillo’ di Roma, mentre i reni sono stati trasformati con i mezzi del 118 all’aeroporto Capodichino di Napoli per un volo di linea verso Palermo.

