Aggressione nel sottovia Alvisi a Barletta, in ospedale un 16enne

BARLETTA – Ancora un’aggressione del branco a Barletta. Durante lo scorso weekend, nel centralissimo sottovia Alvisi, un gruppo di otto ragazzi si è scagliato contro altri tre, uno dei quali, di appena 16 anni, finito in ospedale per accertamenti dopo le lesioni subite.

L’episodio, avvenuto tra venerdì e sabato poco dopo la mezzanotte, avrebbe coinvolto tre minorenni, vittime di un attacco con pugni e calci. Il gruppo stava rientrando a casa a piedi, nelle zone periferiche della città, quando ha incrociato gli aggressori: altri otto giovanissimi, tra cui anche una ragazza, che per motivi ancora da chiarire hanno attaccato fisicamente i coetanei.

Due delle vittime sono riuscite a divincolarsi dall’aggressione, allontanandosi per cercare riparo all’esterno del sottovia, mentre il terzo è rimasto a terra sotto i colpi veementi della banda. Terminato il pestaggio, il 16enne aggredito è stato nuovamente raggiunto dai suoi amici, che hanno chiamato i soccorsi. Trasportato al Dimiccoli, il giovane ha riportato alcune ferite superabili in pochi giorni. Il padre della vittima ha denunciato l’accaduto, resta la grande apprensione in città per i ripetuti comportamenti violenti anche tra minorenni.

