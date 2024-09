Aeroporti di Puglia: passeggeri in crescita anche ad agosto

I passeggeri in transito negli aeroporti pugliesi continuano a crescere. Ad agosto, i passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Bari e Brindisi hanno raggiunto quota 1.225.737, segnando un aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel dettaglio, l’aeroporto di Bari ha registrato 826.497 passeggeri (+16,5%), mentre quello di Brindisi ha visto 399.240 passeggeri (+6,6%).

Particolarmente positivo il dato relativo ai voli internazionali, con 666.608 passeggeri complessivi tra arrivi e partenze, con un incremento del 22,1% rispetto ad agosto dello scorso anno. Anche l’aeroporto Gino Lisa di Foggia ha mostrato segnali di crescita, con 6.531 passeggeri transitati, in aumento dello 0,7% rispetto al 2023.

Complessivamente, ad agosto, tra Bari, Brindisi e Foggia, il numero di passeggeri è stato di 1.232.191. Nei primi otto mesi del 2024, il totale dei passeggeri negli aeroporti di Bari e Brindisi ha raggiunto i 7.121.087, con un incremento dell’8,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, di cui 3.818.946 su voli nazionali e 3.240.710 (+16,5%) su voli internazionali.

La crescita conferma la rilevanza degli scali pugliesi nel panorama del traffico aereo nazionale e internazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author