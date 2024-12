Accordo per bonifica e riqualificazione dell’area Taranto

Venerdì 20 dicembre, alle 11:30 nella sede di Confindustria Taranto, saranno presentati i dettagli dell’Accordo Quadro tra Confindustria e il Commissario Straordinario per la bonifica e riqualificazione dell’area di Taranto, Vito Felice Uricchio. Parteciperà Salvatore Toma, presidente di Confindustria. L’intesa prevede il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di transizione ecologica per ridurre la contaminazione del territorio, promuovendo iniziative di economia circolare, progetti sinergici a livello nazionale e internazionale, e valorizzando competenze tecnico-scientifiche. L’accordo punta inoltre alla sperimentazione di soluzioni innovative per l’ambiente e le bonifiche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author