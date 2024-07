Acciaierie d’Italia: ‘Pagamenti immediati ad aziende indotto’

Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria (AS) ha voluto fare chiarezza sulla notizia pubblicata oggi da alcuni organi di stampa. La società ha precisato che i crediti alle aziende dell’indotto verranno pagati immediatamente da SACE al 70%, contrariamente a quanto riportato riguardo una rateazione in 20 mesi. Questa dilazione temporale si riferisce infatti al rimborso che AdI dovrà effettuare a SACE, e non ai pagamenti verso le aziende dell’indotto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author