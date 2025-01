A fuoco auto sindaco di Castrignano: prefetto in visita di solidarietà

CASTRIGNANO DEL CAPO – Il prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha incontrato il sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca, dopo che la sua auto è stata incendiata la notte scorsa davanti alla sua abitazione, per la seconda volta in un anno.

Durante la visita, Manno, accompagnato dal questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo e dal comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Donato D’Amato, ha assicurato il sostegno istituzionale. “Ho già attivato il ministero per l’accesso al fondo di solidarietà per i sindaci vittime di atti intimidatori”, ha dichiarato Manno, aggiungendo che le somme disponibili serviranno sia a risarcire la vittima sia a finanziare misure preventive per la sicurezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author