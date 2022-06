Massafra, torna il Carnevale massafrese, diretta su Antenna Sud

MASSAFRA – Tutto è pronto per regalare momenti di allegria in un periodo in cui, tra virus, difficoltà economiche e guerra, non è facile essere spensierati.

Questa sera, dalle 19,00 di sabato 4 giugno, i mastodontici carri allegorici, capolavori di grande ingegneria ed estrosità, e gli effervescenti gruppi mascherati si muoveranno da via Livatino, nei pressi dello Stadio Italia, e irromperanno, pur se con un posticipo dovuto alla pandemia, nel Carnevale di Massafra,

Il tema unico dell’annuale edizione, per carri e gruppi, è “#WeAre in Puglia”, come promozione del territorio e segno di appartenenza.

Ad attendere carri, gruppi e figuranti sul palco centrale, oltre allo storico presentatore Antonello Giasi, ci sarà il conosciutissimo Gabriele Cirilli.

Per il primo corso mascherato di sabato 4 giugno p.v., i 7 mastodontici Carri Allegorici in cartapesta sfileranno nel seguente ordine: 1) “Il Fascino senza Tempo” Ass. Secondi a Nessuno – 3D Emotions lab; 2) “Verso il Soleee… della Puglia” Ass. Arte & Spettacolo; 3) “Quo Vado? … in Puglia!” Ass. Crazy Events; 4) “Salite a bordo, vi mostriamo la terra più bella del mondo” Ass. Culturale Pressis Charta; 5) “Orgoglio Pugliese” Ass. Culturale Tekno ART; 6) “Maghi e Masciari nella Terra delle Gravine” Ass. Magic Club; 7) “Storia e Tradizioni… c’è da leccarsi i baffi!!!” Ass. Assi di Coppe e Denari Revolution.

Questo invece l’ordine di sfilata per i 6 Gruppi Mascherati: 1) “Dalle olimpiadi della Cina, tra Piume e Colori, fino a Cortina” Associazione Chytros Crispiano; 2) “Uagnù, Spiccjatl d’fè l’indjane” Luigi Carone, Angelo Sisto e Santoro; 3) “La Terra dei Fichi d’Ilva” di Vitantonio Greco, Cosimo Coronese e Giuseppe Quero; 4) “Hippie, hippie, Hurrà!!! di Nadia Termite, A. Quero e O. D’Aprile; 5) “la Paura cos’è?… sentirsi diversi” di Giuseppe Ciaurro e Manila Solito; 6) “Tra innovazione e tradizione, dai videogame alla realtà” Associazione Culturale Team Tempesta – A. Giuliani e A. Giasi.

Diretta su AntennaSud, 14 del DTT ed in streaming su www.antennasud.com a partire dalle 21, sarà una “notte bianca”, ma illuminata e colorata da un Carnevale senza confini, all’interno del quale tutti sono protagonisti e nessuno spettatore.

Un appuntamento irrinunciabile cui è possibile assistere liberamente senza pagare alcun biglietto di ingresso.