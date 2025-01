🔴 Diretta, Turris-Potenza 0 -0: primo tempo

37’ corner in favore della Turris, batte Nicolao e tra tutti svetta in area Cocetta che impatta bene con la sfera angolandola sul secondo palo, la sua conclusione è di poco larga

33’ sugli sviluppi di un corner Potenza ancora pericoloso con il colpo di testa di Castorani

28’ occasionissima per il Potenza con Caturano. Parte tutto da Felipe che giganteggia sulla trequarti servendo sulla destra Rosafio. Il cross del numero 94 per il capitano è forte e teso, Caturano la spizza non riuscendo però ad inquadrare la porta

21’ E’ il turno di Schimmenti ancora per il Potenza che con un tiro potente trova l’esterno della rete

20’ ci prova dalla distanza Lucas Felipe per il Potenza, il tiro è molto alto

17’ prova la conclusione Caturano per il Potenza a completamento di un quarto d’ora di spiccata marca rossoblù

7’ sul primo corner della gara in favore del Potenza, Felipe serve Rosafio il cui tiro di prima è rimpallato da un difensore avversario

4’ la prima occasione della gara è della Turris con il tiro di Nocerino e la presa bassa di Alastra

+Â PRIMO TEMPOÂ +

Gara che inizia con un minuto di silenzio in memoria di Aldo Agroppi

Le formazioni ufficiali

TURRIS (3-5-2): Marcone 6; Ndiaye 6 Cocetta 6 Ricci 6; Boli 6 Morrone 6 Castellano 6 Pugliese 6 Nicolao 6; Trotta 6 Nocerino 6. A disp. Iuliano, Fallani, Armiento, Cavallaro, Parodi, Casacchia, Scaccabarozzi, Pisacane, Porro, Desiato, Sabatino, Centro. All. Forziati 6

POTENZA (4-3-3): Alastra 6; Novella 6 Sciacca 6 Verrengia 6 Rillo 6; Castorani 6 Felippe 6 Erradi 6; Rosafio 6 Caturano 6 Schimmenti 6. A disp. Cucchietti, Galiano, Galletta, Riggio, Landi, Mazzocchi, Ferro, Firenze, Rossetti, Milesi, Selleri, Petti, Mazzeo, Burgio. All. De Giorgio 7

ARBITRO: Di Loreto di Terni 6

Guardalinee: Cassano e Alessandrino

Quarto uomo: Velocci

