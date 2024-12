🔴 Diretta, Latina-Audace Cerignola 0-0: intervallo

45′ Termina così la prima frazione di gioco. Le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-0

44′ AUDACE CERIGNOLA: punizione da posizione insidiosa per i gialloblu. Il tiro di Salvemini, però, non inquadra lo specchio della porta

35′ AUDACE CERINGOLA: Jallow dialoga con Salvemini ma la conclusione del gambiano viene smorzata da Ndoj

30′ AUDACE CERINGOLA: la conclusione di Tascone dal limite dell’area trova l’opposizione di Cittadino

16′ AUDACE CERIGNOLA: ofantini pericolosi dalla bandierina ma il fuorigioco rende vana l’occasione

14′ LATINA: cross di Crecco respinto in angolo da Greco. Fallo in attacco sugli sviluppi del tiro dalla bandierina

13′ LATINA: brutta palla persa da Bianchini ma Ndoj non ne approfitta

12′ LATINA: primo squillo dei padroni di casa con Di Livio, il cui mancino però non inquadra lo specchio della porta

7′ AUDACE CERIGNOLA: conclusione di Visentin che termina ampiamente sul fondo

6′Â AUDACE CERIGNOLA: contatto tra Tascone e Ndoj nell’area di rigore nerazzurra ma per il direttore di gara non vi sono gli estremi per un penalty

1′ Partiti

PRIMO TEMPO

LATINA (4-2-3-1): Zacchi, Ercolano, Di Renzo, Vona, Crecco; Di Livio, Ndoj; Cittadino, Bocic, Improta; Addesi. A disposizione: Cardinali, Basti, Ciko, Riccardi, Marenco, Berman, Saccani, Di Giovannantonio, Segat, De Marchi, Scravaglieri. All: Boscaglia

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Capomaggio, Martinelli; Russo, Tascone, Bianchini, Paolucci, Tentardini; Jallow, Salvemini. A disposizione: Saracco, Fares, Ruggiero, Faggioli, Velasquez, Sainz Maza, Lorusso, Iurilli, Gagliano, Carrozza, Di Dio. All: Raffaele

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza. Assistenti: Antonio Junior Palla di Catania e Daljit Singh di Macerata. Quarto Ufficiale: Leonardo Di Mario di Ciampino

Angoli: 1-3

