Volley Europei donne: ko anche la Francia, Italia in semifinale

Un’ottima Italia batte 3-0 anche la Francia, conquista il settimo successo di fila agli europei femminili e prenota il volo per Bruxelles per la semifinale con la vincente tra Polonia e Turchia. Le ragazze di Mazzanti si impongono con i parziali di 25-14, 29-27, 25-13.

Le azzurre, molto bene sia al servizio che a muro, sono state anche a reagire nel secondo set quando hanno dovuto annullare, per la prima volta nel torneo, due set point. Buona la prova di tutte, anche Antropova ancora una volta preferita a Egonu. Nel primo set tutto fila liscio per la nazionale del ct Mazzanti, secondo le transalpine tirano fuori gli artigli, ma il doppio cambio con Egonu e Bosio rimette la partita in carreggiata.

Italia-Francia 3-0 (25-14; 29-27; 25-13)

Italia: Lubian 4, Degradi n.e., Bosio, Fersino (L), Orro 4, Danesi 8, Pietrini 13, Nwakalor n.e., Sylla 10, Egonu 4, Squarcini, Parrocchiale n.e., Omoruyi (L) n.e., Antropova 14. All. Mazzanti.

Francia: Cazaute 4, Chouikh-Barbez (L) n.e., Giardino (L), Bauer 2, Stojljkovic, Gicquel 12, Sylves 6, Elouga 4, Olinga-Andela 1, Respaut, Diouf 1, Rotar, Bah 7, Gelin. All. Rousseaux.

