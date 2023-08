Taranto: Kondaj, ‘Col Foggia la Curva può essere decisiva’

Il countdown volge quasi al termine. Il prossimo 3 settembre, alle ore 20.45, il Taranto affronterà il Foggia nella prima gara della stagione 2023/2024.

Il florido mercato ha generato fiducia e curiosità attorno al roster di Capuano, grazie ai numerosi acquisti di spessore e prospettiva.

Tra questi figura Esmeraldo Kondaj, talentuoso esterno classe 2001 reduce dall’esperienza alla Pianese. Il centrocampista di Montevarchi, nel corso della trasmissioneRossoblù in onda su Antenna Sud Extra, ha descritto le prime sensazioni con la nuova maglia: “C’è molto entusiasmo, il mister ci fornisce sempre la carica giusta. Siamo sereni, lavoriamo duro e speriamo di arrivare al match con il Foggia concentrati e determinati, pronti ad affrontare il derby a testa alta. In campo daremo il massimo e mi auguro che la curva ci dia una mano, agendo da dodicesimo uomo in campo. Giocare in casa la prima partita può essere un vantaggio e speriamo di sfruttarlo”.

Kondaj rappresenta uno dei colpi messi a segno da Ezio Capuano, allenatore-manager degli ionici: “La prima chiamata con il mister risale a giugno”, ha ammesso il calciatore, il quale ha poi aggiunto: “Lo ringrazio per l’accoglienza, ha molta fiducia in me e spero di ripagarlo. Qui c’è molto entusiasmo, la tifoseria è calda e spero di viverla allo stadio. La squadra, inoltre, è molto forte. Abbiamo diversi giocatori tecnici in attacco e a centrocampo, come Bifulco, Zonta e Kanoutè. Non conosco bene questo girone ma sarà sicuramente un campionato di livello e speriamo di fare bene. L’obiettivo è quello di migliorare il piazzamento dello scorso anno”.

In merito all’ingrediente principale per una stagione di successo, Kondaj non ha dubbi: “Il gruppo fa la differenza. Siamo insieme da quasi due mesi e i più esperti aiutano i giovani a compiere le scelte giuste”.

Chiosa finale sulla città di Taranto: “Mi sono trovato bene fin da subito. È una città immensa con abitanti molto ospitali. Lo Iacovone, poi, è uno stadio importante ed è stato molto emozionante giocarci”.

