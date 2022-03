FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla getta al vento due punti e manca l’aggancio al secondo posto in classifica. Contro la Paganese un secondo tempo shock: dopo il 3-1 della prima frazione di gioco, grazie alle reti di Patierno, Mastropietro e Maiorino, per gli azzurro-stellati in gol Cretella, Zanini e Tommasini. Furioso Taurino nel post-partita: “Siamo stati presuntuosi, mi dà fastidio aver visto un atteggiamento che non è quello che ci ha contraddistinto fino a questo momento. Sono deluso, la squadra non mi è piacuto”.