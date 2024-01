Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Ho 22 titolari, contro il Foggia senza fare calcoli”

FRANCAVILLA F.NA – Roberto Occhiuzzi, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così alla vigilia della gara col Foggia: “In questo momento dobbiamo prendere più punti possibili, senza fare calcoli o altro. Dobbiamo confermare le prestazioni e se non bastano per fare bottino pieno significa che dobbiamo migliorare su questo per poter mettere in sicurezza la gara, per affrontare quei finali che ti fanno stare un po’ in ansia perché la classifica ti tiene sulle spine. Vogliamo migliorare ciò che manca da un punto di vista tattico e mentale, ma dal gruppo vedo risposte positive. E quando le prestazioni ci sono, alla fine i risultati arrivano”.

Sul mercato: “Quando arrivano forze fresche a livello mentale portano qualcosa in più. Da quando sono arrivato ho cercato di buttarmi dentro sul materiale tecnico umano che avevo a disposizione. Le novità del mercato sono un segnale forte che viene portato dentro di noi, si alza la competizione in alcuni ruoli e soprattutto bisogna ancor di più subentrare nella testa una sola cosa: bisogna pedalare tanto e dare il massimo. Quando le forze sono ridotte, c’è il rischio di un calo nella parte finale di gara; con i cambi, invece, si tiene alta la prestazione e il momento. Fornito e Gavazzi out a Crotone? Ho l’opportunità di poter fare scelte tecniche, perché è il momento nel quale posso assumermi delle responsabilità: in questo momento ho 22 titolari e sono contento. Molnar e Agostinelli sono due ottimi innesti, li abbiamo seguiti attentamente e ci daranno un grande contributo. In Ivo ho visto l’entusiasmo di venire qui, Agostinelli ha quello del giovane che viene per mettersi alla prova”.

