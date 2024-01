Virtus Francavilla, Giovinco in uscita: Fermana in pole, ma c’è anche il Brindisi

Giuseppe Giovinco potrebbe presto lasciare la Virtus Francavilla. L’attaccante ex (tra le altre) di Taranto e Catania non scende in campo da tre partite e non sembra rientrare nei piani tecnici di mister Occhiuzzi. L’ultima presenza, da subentrato, nei minuti finali della trasferta di Picerno. Le utlime ore della finestra invernale di calciomercato potrebbero dunque vedere protagonista il fantasista classe ’90, su cui in pole ci sarebbe la Fermana. Anche il Brindisi pare abbia manifestato un certo interesse. Domani si saprà sicuramente qualcosa in più: l’uscita di Giovinco condizionerà anche il mercato in entrata dei biancazzurri, chiamati comuque a rinforzare il proprio reparto offensivo.

