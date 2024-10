Virtus Francavilla, Ginestra: “Ritroviamo la strada, non abbiamo paura”

Ciro Ginestra, tecnico della Virtus Francavilla, ha presentato così la sfida contro il Brindisi: “È sempre difficile parlare dopo le sconfitte, ma io anche dopo Casarano ho detto di essere sereno. Le partite si possono perdere per episodi, contro la Palmese abbiamo fatto il 70% di possesso palla; noi abbiamo fatto 20 gol e subiti 5 gol di cui tre su rigore, sono numeri importanti: non vedo allarmismo. Non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi adesso. Queste due partite ci daranno più forza per attraversare questo lungo campionato alla fine. Chi non conosce il campionato di D, è impensabile vincerle tutte: è un sentiero lunghissimo, ci sono tante insidie. Abbiamo perso calciatori importanti, come Allegrini, Lanzolla e Bonavolontà: non è semplice andare a cercare alibi. La mia è una squadra forte, lo ripeto, non dobbiamo avere fretta di vincere la gara nei primi 45′; la paura non c’è sicuro. Dobbiamo ritrovare la strada del nostro cammino, contro una squadra forte e ben allenata come il Brindisi di Ragno”.

Sull’infortunio di Bonavolontà: “Non è un ko di poco conto, non mi va di parlarne perché siamo ancora in fase di valutazione. Noi gli siamo vicinissimi, è un mio figlio calcistico. L’ho portato io qui, fa e farà parte del progetto Francavilla ed è un uomo importante nello spogliatoio. Saremo al suo fianco”.

Sul tema tattico: “Noi abbiamo quasi sempre giocato con due esterni e una punta o un trequartista. Ad Andria e Casarano abbiamo giocato con quattro calciatori super offensivi, quando vuoi proporre gioco devi occupare bene lo spazio in avanti. A Casarano non siamo stati bravi, è mancato qualcosa, non siamo stati così efficaci nell’occupazione degli spazi e sotto porta. Valuteremo la possibilità di giocare con due punte”.

Sull’ambiente che ci sarà domani: “Mi aspetto quello che ho sempre visto, ci sono sempre stati vicini. Dispiace aver dato loro un dispiacere al Capozza, domani cercheremo di far tornare il sorriso con una prestazione gagliarda. Le gare le puoi vincere e le puoi perdere, ma non dobbiamo sbagliare partita e atteggiamento. E speriamo al 90′ di poter gioire tutti insieme”.

