Condividi su...

Linkedin email

FRANCAVILLA F.NA – Alla Nuovarredo Arena è pari e patta tra Virtus Francavilla e Cerignola: termina 1-1, dopo 98′ complessivi avvincenti ed equilibrati. Decidono i gol di Tascone e Perez.

Al 7’ primo tiro in porta della gara: ci prova direttamente Sainz Maza su punizione, ma è di fatto una telefonata per Avella. Al 12’ cambia il parziale, al primo vero affondo dei gialloblù: cross dalla sinistra, in area c’è Tascone lasciato colpevolmente solo in area che fa pochi passi batte Avella. Al 15’ clamorosa occasione per il raddoppio: Malcore sbuca alle spalle di Miceli, dribbla il portiere ma poi non trova il gol per un salvataggio sulla linea. Al 21’ duro contrasto in mezzo al campo, con Murilo costretto addirittura a uscire in barella. Al suo posto in campo Perez. Al 26’ grandi proteste della Virtus Francavilla per un possibile fanno in area ai danni di Patierno: l’arbitro Kumara lascia proseguire. Al 34’ ancora Cerignola pericoloso: inserimento in area di Tascone, il cuo tocco sotto porta viene neutralizzato non con pochi problemi. Al 40’ altro contropiede ospite, con D’Andrea che serve in profondità Malcore: la conclusione del bomber di Pazienza, però, viene bloccata da Avella. Al 45’ la prima vera ghiotta occasione per la Virtus: Perez si allarga, riceve palla e a tu per tu con Saracco non trova la porta di un soffio.

Nel secondo tempo per vedere il primo tentativo bisogna attendere il 60’: il tiro-cross di Cisco, però, non impensierisce Saracco. Al 63’ ci prova Maiorino con un tiro violento diretto verso il primo palo, ma Saracco controlla. Al 67’ altra occasione da gol per la Virtus: sponda di Patierno, Perez tocca per Maiorino che mette un buon pallone in area; Patierno ci arriva con la punta, Saracco inchioda la sfera sulla linea. Al 75’, dopo diversi tentativi, la Virtus trova il pareggio: grande accelerata di Cisco, che si accentra dalla destra e mette un pallone basso in area sul quale si avventa Perez, che da zero metri fa 1-1. All’87’ occasione costruita dagli ospiti, con Neglia che da ottima posizione manca il colpo del ko. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio di Kumara.

VIRTUS FRANCAVILLA-CERIGNOLA 1-1

RETI: 13’ Tascone (C), 75’ Perez (VF)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella, Idda, Miceli, Caporale, Cisco, Tchetchoua (38’st Giorno), Risolo (26’st Enyan), Murilo (24’pt Perez), Carella (1’st Di Marco), Maiorino, Patierno. Panchina: Milli, Romagnoli, Cardoselli, Mastropietro, Macca, Minelli. Allenatore: Calabro.

CERIGNOLA (3-5-2): Saracco, Allegrini (36’st Neglia), Blondett, Ligi, D’Ausilio (25’st Giofrè), Capomaggio, Tascone, Sainz-Maza (25’st Zak), Russo, D’Andrea (36’st Achik) Malcore. Panchina: Fares, Trezza, Olivera, Coccia, Inguscio, Botta, Ruggiero, Langella, Vitali, Signorile. Allenatore: Pazienza?

ARBITRO: Kumara di Verona.

AMMONITI: Allegrini, Capomaggio (C); Risolo, Enyan (VF)?

NOTE: Angoli 4-1. Recupero 3’pt, 5’st.