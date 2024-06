Virtus Francavilla, casting diesse: tanti i profili valutati da Magrì

FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla naviga a vista, all’orizzonte l’incertezza della categoria. In verità l’unica perplessità che al momento attanaglia la società biancazzurra, che per il resto invece prosegue a fari spenti nel casting diesse. La volontà del presidente Magrì – lunedì a Milano anche per incontrare altri uomini-mercato – è quella di scegliere il prima possibile un direttore sportivo che accetti di lavorare sia in caso di Serie C che in caso di Serie D, così da iniziare a incastrare i primi tasselli del puzzle 2024/25.

I primi nomi spuntati fuori nei giorni scorsi sono stati quelli di Francesco Montervino, reduce dalle esperienze a Taranto e Casarano, e Giuseppe Figliomeni, reduce dal buon lavoro svolto a Matera: entrambi figurano nella lunga lista dei direttori sportivi sondati. Ma tanti altri sono quelli con cui sono in corso dialoghi e sui quali Magrì riserverà la decisione finale.

In ogni caso la figura del diesse rappresenta la priorità della Virtus, da cui dipenderà anche la scelta dell’allenatore. Se è vero che, anche in questo caso, resiste una piccola possibilità legata alla permanenza di Villa, è vero pure che il presidente nella conferenza di sabato scorso è stato abbastanza chiaro: i ritorni, fin qui, non sono mai stati fortunati. E questo potrebbe essere indicativo anche per quanto riguarda le scelte che verranno fatte anche in merito al nuovo condottiero. Intanto, come sottolineato dal vicepresidente Donatiello, “è una Virtus che ha preso un pugno in faccia e che ha capito cosa significa perdere la Serie C”: in un modo o nell’altro Francavilla spera di tornarci il prima possibile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author