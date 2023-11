FRANCAVILLA F.NA – Ospite di Passione Biancazzurra, in onda ogni mercoledì sera alle 21 su Antenna Sud Extra, il direttore sportivo della Virtus Francavilla Angelo Antonazzo ha parlato del momento della squadra di Villa, facendo anche riferimento al mercato: “Ci troviamo a commentare queste quattro sconfitte di fila e non siamo contenti, nessuno si aspettava questo trend dopo una serie di risultati utili consecutivi. Ogni ko ha una motivazione propria: è giusto, in questo momento, parlare e dire quello che succede, ma i ragazzi sanno ciò che pensiamo. Non cerchiamo alibi, ma ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Dobbiamo pensare a lavorare sempre di più, ancora di più. Nelle prestazioni, tolte le partite con Sorrento e Monopoli, non abbiamo mai sbagliato l’atteggiamento e c’è stata una reazione. In particolare col Taranto abbiamo fatto una buona partita e siamo stati beffati alla fine. Guardiamo avanti con fiducia e senza fare drammi, proprio ora che stiamo recuperando anche Fornito ed entro fine mese Cardoselli, che ha svolto un gran lavoro a Bologna”.

Si allena con i biancazzurri anche l’esperto Daniele Vantaggiato, ex Ternana, Livorno e Fasano tra le altre: “Si allena con noi da una decina di giorni. Mi sono incontrato con lui qualche settimana fa, in D difficilmente può andare e vorrebbe rifare un’esperienza in C. Gli ho chiesto di venire a lavorare con noi, sta migliorando e stiamo valutando la sua posizione. Decideremo a brevissimo il da farsi su un eventuale tesseramento. Ha un’età, ma può aiutare uno spogliatoio molto giovane come il nostro. E, negli ultimi minuti, quando tremano le gambe e bisogna avere il polso giusto, lui potrebbe aiutarci”. Da qui a gennaio altri svincolati? “Questa cosiddetta lista spunta fuori quando i risultati non arrivano, ma ai primi di novembre trovare giocatori pronti che sono ancora a casa…. non è facile, diciamo così. Bisogna capire lo stato fisico, il perché è a casa, serve tempo. Al momento escludo altri interventi, poi può succedere di tutto. A gennaio faremo il meglio possibile per migliorare la rosa”.

