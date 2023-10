Fasano-Casarano: atto secondo. L’infrasettimanale di ognissanti proporrà tre derby di spicco in occasione della nona giornata di campionato in Serie D. Fra questi spicca la sfida che si giocherà al Curlo fra il Fasano capolista ed il Casarano dell’ex Laterza. Un incontro a cui abbiamo già assistito nel corso di questa stagione, quando lo scorso 18 ottobre le due formazioni si sono sfidate in coppa, proprio nella Città della Selva. Ad imporsi, due settimane fa, fu il Casarano, dopo la lotteria dei calci di rigore e dopo il 3-3 maturato al termine dei 90 minuti. I rossazzurri sono reduci dalla vittoria con la Team Altamura, e con ben otto risultati utili consecutivi sono una delle formazioni più in forma del girone H. Il Fasano è invece l’unica squadra ad essere ancora imbattuta in campionato, e guida la graduatoria con 18 punti raccolti in otto turni. Sarà una gara tanto dura quanto importante per mister Beppe Laterza, che in occasione del precedente di coppa è stato accolto con un’ovazione.

In conferenza stampa il tecnico dei rossazzurri ha presentato così la sfida alla capolista, chiedendo ai suoi ragazzi la massima attenzione: “Nelle ultime due gare abbiamo fatto abbastanza bene, portando a casa due vittorie che ci fanno stare più tranquilli. La gara con il Fasano sarà diversa rispetto a quella di coppa. Giocare appena tre giorni dopo l’ultima gara disputata non è facile, dovrò valutare le condizioni di alcuni ragazzi. Il Fasano ha avuto 24 ore in più di riposo, ma credo che sia ininfluente come vantaggio. Turnover? Non mi piace come parola, ma non posso nascondere che la gara con l’Altamura sia stata assai dispendiosa in termini di energie psico-fisiche. I ritmi a Fasano saranno alti, ma questo lo sappiamo già. Mi attendo una gara complicata, in cui sarà necessario ragionare secondo le nostre forze e non basandoci sull’avversario. Parliamo di uno scontro diretto, nessuno vorrà perdere. La squadra sta tutto sommato bene, compreso D’Alena. Scenderà in campo chi sta fisicamente meglio. Rajkovic? Lo sto centellinando a causa di un problema alla caviglia che si porta dietro da un paio di settimane”.

