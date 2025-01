US Lecce, gli ultras al club: ‘Basta parlare, devi comprare”

Lecce – Nella serata di mercoledì 8 gennaio in via Garibaldi, nei pressi della Villa Comunale di Lecce, ovvero a un centinaio di metri dalla sede dell’US Lecce, gli ultras hanno affisso un eloquente striscione che funge da invito per le prossime operazioni di calciomercato da centrare per puntellare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo. martedì 7 gennaio in occasione della presentazione del neo arrivo Karlsson dal Bologna, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino aveva fatto un ulteriore punto sul mercato definendo “lontano dalla realtà” chi chiedeva un’altra punta. Probabilmente quindi, anche in virtù della sterilità offensiva dei giallorossi, gli UL hanno deciso di dire la loro.

