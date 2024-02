US Lecce, D’Aversa: “La prima volta che la squadra offre questa prestazione”

Bologna – Roberto D’Aversa non si nasconde dopo la pesante sconfitta subita al Dall’Ara: “Indipendentemente dai miei colleghi, quest’anno il Lecce sta facendo un grande campionato. I ragazzi hanno sempre fatto la prestazione, ad eccezione di oggi. Per quanto riguarda il possesso palla, siamo la sesta squadra per conclusione in porta quindi stiamo facendo bene sotto quel punto di vista”.

Il tecnico giallorosso evidenzia però che non si può affrontare così la squadra di Thiago Motta: “Cosa salvo? Devo dire che se non si affronta con convinzione una squadra come il Bologna che sta mettendo in difficoltà chiunque, è difficile raddrizzare una partita. E’ mancata la prestazione. Siamo i primi a non essere contenti di aver perso una partita 4-0. Sulla prestazione c’è poco da dire, però dico che è la prima volta che succede in questo campionato. Ora dobbiamo resettare gli errori che abbiamo fatto e ripartire in vista della prossima gara. Ci sono stati 15 minuti in cui abbiamo avuto qualche occasione per tornare in partita, ma non siamo stati capaci di sfruttarli”.

