UniSalento, un premio di studio in memoria di Giulia Gallo

LECCE – Trasformare il dolore in speranza e far fiorire i ricordi in progetti di vita. Con questo intento la famiglia di Giulia Gallo, già laureata in “Scienze e tecniche psicologiche” e studentessa del corso magistrale in “Metodologia dell’intervento psicologico”, prematuramente scomparsa nel 2022, ha deciso di donare all’Università del Salento una somma di denaro destinata a istituire un premio di studio. L’anno scorso l’ateneo salentino aveva infatti conferito ai genitori di Giulia, insieme alla pergamena della laurea triennale, un attestato di merito per il costante impegno e la passione con cui la brillante studentessa si era dedicata allo studio della psicologia. Il Premio in memoria di Giulia Gallo, dell’importo di 1000€, è destinato a laureandi e laureande del Corso Magistrale in Psicologia dell’Intervento nei Contesti Relazionali e Sociali che abbiano avviato la scrittura della tesi di laurea nell’ambito della psicologia oncologica o umanizzazione delle cure. Come hanno più volte ribadito i genitori Concetta Sergio e Luigi Gallo, il loro intento è quello di dar voce ai sogni della loro amata Figlia Giulia, che ha sempre creduto nella profonda essenza dell’Umanità, nel valore dello studio, della cultura, dell’arte e delle istituzioni, continuando a diffondere quell’amore celebrato quotidianamente da Giulia.

