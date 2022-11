Condividi su...

Linkedin email

LECCE – Un piacere per il palato, ma anche per la mente, protagonista a Lecce in questo fine settimane il cioccolato nell’evento “Un mare di cacao-i cioccolati del Mediterraneo” dedicato alla cultura di questo prezioso alimento. Diversi i workshop, incontri, degustazioni e presentazioni curati dalla Compagnia del Cioccolato, alla presenza di importanti cioccolatieri provenienti dall’area del Mediterraneo dal Salento a Pisa fino alla Romagna oltre che una rappresentanza di Tel Aviv.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts