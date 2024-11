Ugento, due tonnellate di esplosivi e armi in casa: arrestato

UGENTO – Un’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di un 38enne a Ugento, in provincia di Lecce, per possesso e stoccaggio illegale di materiali esplosivi e pirotecnici. L’uomo aveva accumulato circa due tonnellate di materiale pericoloso tra depositi e un furgone inutilizzato.

Durante la perquisizione, in un garage adiacente alla sua abitazione, sono stati rinvenuti 12 petardi di fabbricazione non autorizzata e altro materiale destinato alla produzione di artifici, tra cui due dispositivi smontati e privi di misure di sicurezza. Inoltre, all’interno di un magazzino collegato alla casa, i militari hanno trovato 2.304 cartucce da caccia e dispositivi per l’accensione di articoli pirotecnici.

La scoperta più preoccupante, però, è stata fatta in un furgone non marciante parcheggiato vicino all’abitazione: al suo interno erano stipati circa 1.300 chili di materiale esplosivo non classificato, 49 artifici pirotecnici artigianali e numerosi mortai da lancio. “La vicinanza dei luoghi di stoccaggio ad abitazioni civili – sottolineano i carabinieri – rappresentava un grave rischio per la sicurezza della popolazione, rendendo urgente l’intervento”.

Oltre al materiale esplosivo, sono state sequestrate 19 armi regolarmente detenute dall’uomo, che è stato posto agli arresti domiciliari.

