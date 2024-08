Ufficiale, Virtus Francavilla: ingaggiato Alessandro Spavone

La Virtus Francavilla ha ufficializzato l’ingaggio in prestito di Alessandro Spavone. Il trequartista, classe 2004, ha maturato la sua formazione nelle giovanili del Napoli, dove ha giocato dall’Under 15 all’Under 19. Nel campionato Primavera 1 ha collezionato oltre 70 presenze e ha partecipato alla UEFA Youth League.

Nella passata stagione, Spavone ha militato nella Pro Vercelli, in prestito fino a gennaio 2024, accumulando 13 presenze nel Girone A della Serie C. Ora è a disposizione di Ciro Ginestra e potrà essere utilizzato già dal prossimo impegno di Coppa Italia Serie D, in programma domenica con il Francavilla in Sinni.

