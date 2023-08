Lecce – E’ un Roberto D’Aversa concentrato e determinato quello che si è presentato nella sala stampa Sergio Vantaggiato dello stadio di via del Mare di Lecce. Il tecnico giallorosso ha sottolineato che giocare davanti a 30.00. spettatori è certamente un vantaggio, ma che dev’essere la squadra ad entusiasmare il proprio pubblico e permettere così che riesca a rappresentare un valore aggiunto nell’arco della stagione.

Per quanto riguarda i convocati, invece, spicca la presenza di Antonino Gallo che D’Aversa ammette di aver recuperato al 100% con la concreta possibilità di vederlo in campo sin dal primo minuto.

Capitolo Lazio, invece, per il tecnico ex di Sampdoria e Parma dev’essere tenuta in massima considerazione potendo contare su tante frecce nella propria faretra nonostante la partenza dell’ex leader tecnico Milinkovic Savic.

