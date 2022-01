Si sono conclusi in piena notte i conteggi che hanno dato vita al nuovo consiglio provinciale che mercoledì 26 gennaio si insedierà a Palazzo dei Celestini. Le votazioni si sono concluse con un successo per le liste che appoggiavano l’attuale presidente della Provincia Stefano Minerva. In testa il movimento civico rappresentato dalla lista “Insieme per il Salento” seguito da “Salento Bene Comune 2050” la lista dell’alleanza dei partiti del centrosinistra. Più indietro le liste del centrodestra che eleggono cinque consiglieri provinciali.

Ecco i nomi:

Salento Bene Comune 2050

– Morciano

– Volpe

– Povero

– Santacroce

Insieme per il Salento

– Leo

– De Matteis

– Tarantino

– Mangione

– Fina

– Renna

– De Marco

Civica Salento

– Tollemeto

– Maggiore

– Casarano

Fratelli d’Italia

– Stabile

– De Vitis