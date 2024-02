Turismo, Leporano sfida le grandi | Mattina Sud

Candidata al “Borgo dei Borghi” 2024 della Rai (è l’unica pugliese) e reduce dalla Bit di Milano, la piccola Leporano, in provincia di Taranto, punta in alto per la promozione turistica delle sue bellezze e sfida le grandi città. Il sindaco Vincenzo Damiano e l’assessore al Turismo Iolanda Lotta ospiti di Mattina Sud con Gianmarco Sansolino e Anna Saponaro



Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author