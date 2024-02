È finita a colpi di pistola una rissa tra due gruppi di ragazzi in una discoteca di Trani nella serata di venerdì 9 febbraio. Una discussione per futili motivi poi la colluttazione, qualcuno tra i ragazzi coinvolti aveva un’arma da fuoco. Ancora da accertare l’esatta dinamica ma dalla pistola sarebbero partiti dei proiettili, uno di questi ha colpito forse accidentalmente la gamba di una ragazza 20enne di Trinitapoli coinvolta, sembrerebbe, nella discussione. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza in codice rosso all’ospedale Dimiccoli di Barletta. Stabili le condizioni della 20enne, sull’episodio indaga la polizia di Stato.

