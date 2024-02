Trani, gestione impianti sportivi: il 10 febbraio la scadenza per le proposte

TRANI – A Trani si va verso la scadenza dei termini per aggiudicarsi la gestione degli impianti sportivi cittadini. Entro il 10 febbraio, infatti, le associazioni sportive potranno presentare domanda per ottenere l’utilizzo delle strutture cittadine, da tempo anche simbolo di una fase di stand-by dello sport locale, in particolare per il calcio maschile.

L’amministrazione comunale ha comunicato la possibilità di accedere alla gestione dello stadio comunale Nicola Lapi, oggetto di manutenzione ma anche di pesanti discussioni nell’arco degli ultimi mesi. L’impianto di via Superga potrà essere concesso per dieci anni, così come il campo Povia di corso Imbriani. Durata quinquennale, invece, per il Pala Assi di via Falcone e per la Palestra Ferrante in via Superga.

L’importo stimato complessivo dei contributi a carico dell’amministrazione sono stati così definiti: 1,3 milioni per lo stadio comunale, poco meno di 140mila euro per il Povia, circa 200mila euro per il Pala Assi e 80mila euro per la Palestra Ferrante.

L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base dei parametri economici, logistici e gestionali ritenuti maggiormente conformi dal Comune di Trani. Un’occasione per rilanciare lo sport cittadino e l’aggregazione giovanile attraverso le strutture a disposizione.

