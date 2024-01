TORRICELLA- Dalla Regione 20mila euro per rimuovere i rifiuti abbandonati

Il sindaco Turco: “Al lavoro per tutelare e salvaguardare l’ambiente”

“Il nostro Comune è stato ammesso a finanziamento attraverso un contributo di 20mila euro da parte della Regione Puglia per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche. Una misura molto importante che ci permetterà di rimuovere le diverse situazioni di degrado ambientale e paesaggistico lungo le strade cittadine e, in particolare, nelle zone periferiche. Il tema dello smaltimento illegale dei rifiuti è un fenomeno molto diffuso e difficile da contrastare che genera, purtroppo, rischi sanitari rilevanti.

La nostra Amministrazione Comunale sta puntando molto sul tema della tutela e salvaguardia dell’ambiente anche con delle iniziative di sensibilizzazione tra le scuole e, più in generale, verso i cittadini nonché attraverso un potenziamento delle attività di controllo. Stiamo cercando di cogliere tutte le opportunità offerte dai bandi regionali e ministeriali per intercettare risorse economiche da investire nei vari ambiti e settori. Questo finanziamento sarà utile per bonificare e ripristinare le aree invase dai rifiuti in maniera illecita con l’obiettivo di restituire il giusto decoro al nostro territorio. Gli uffici competenti sono già al lavoro per avviare l’iter amministrativo e le varie procedure al fine di cominciare gli interventi di pulizia nel più breve tempo possibile”. Così il sindaco di Torricella Francesco Turco e l’assessore all’Ambiente Francesco Depascale

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp