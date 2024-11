Torre Santa Susanna, primo posto a Sofia (Bulgaria) per la cantante Maria Teresa D’Ambrosio

Maria Teresa D’Ambrosio si è aggiudicata il primo posto nella categoria “Under 14” al ventesimo Festival “Crossroad of muses” a Sofia in Bulgaria. Il prestigioso trofeo per la studentessa al secondo anno al Liceo Scienze Umane “Ribezzo” di Latiano, è avvenuta oggi, domenica 3 novembre. “Sono troppo felice ed emozionata. Abbiano davvero lavorato tanto senza tralasciare nulla al caso. L’impegno ripaga. Mi scoppia il cuore”, sono queste le prime parole pronunciate dalla coach mesagnese Eleonora D’Apolito.

Felice per la vittoria anche Michele Poma, musicista-compositore e presidente del festival “Creatività Senza Frontiere” che ha fermamente scommesso su Maria Teresa fin da quando l’ha visto partecipe e protagonista in diversi concorsi. “Brava Maria Teresa. Ottima esibizione, brava ed elegante nella interpretazione e nell’abbigliamento. Estendo i complimenti alla sua insegnante Eleonora D’Apolito per l’ottimo lavoro che svolge”, ha detto Poma di origini brindisine.

Maria Teresa quando si è visto consegnare il premio sicuramente, come fa da sempre, non ha mancato anche in Bulgaria di rivolgere il suo pensiero ai genitori Caterina e Giuseppe ed ai nonni per il sostegno e gli incoraggiamenti che continuamente riceve, in particolare a suo nonno Salvatore Sollazzo scomparso di recente ed al quale era molto affezionata e legata.

Si tratta della sua prima partecipazione in una manifestazione all’estero. Maria Teresa è una allieva di Eleonora D’Apolito da quando aveva 9 anni. L’ultimo suo successo risale ad agosto scorso proprio al Festival internazionale “Creatività senza Frontiere” di Abano Terme (PD), classificatasi al primo posto, per la categoria Pop “Canto” con il brano Skyfall di Adele.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author