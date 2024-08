Terribile schianto sulla Statale 106: tre auto coinvolte, sei feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 30 agosto sulla Statale 106, all’altezza dello svincolo per Chiatona (Taranto). Tre automobili sono rimaste coinvolte nello scontro e una di queste, una Volkswagen Golf, si è ribaltata. Sul posto sono accorse sei ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, le cui condizioni, fortunatamente, non risultano gravi. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere il veicolo ribaltato, mentre le altre auto coinvolte sono una Fiat Punto e una Fiat 16. L’incidente è avvenuto nel territorio di Palagiano (Taranto), con gli agenti della Polizia Lodale che hanno effettuato i rilievi. Durante le operazioni di soccorso, il traffico è stato deviato, causando lunghe code in direzione Taranto.

