Taranto, violento scontro tra auto e bus in pieno centro

TARANTO – Nella notte appena trascorsa, un incidente stradale ha scosso la tranquillità di Taranto, nella centralissima Via Principe Amedeo. Intorno alle ore 0:30, una vettura si è violentemente scontrata con un autobus delle linee urbane. A seguito dell’impatto, una persona che si trovava a bordo del bus è rimasta ferita e, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in ospedale in codice giallo, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Nonostante i danni ingenti al mezzo, il conducente dell’auto non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un altro incidente si è verificato alle prime ore del mattino all’incrocio tra Via Leonida e Via Laclos, impatto tra due auto senza gravi conseguenze. Sul posto una Volante della Polizia di Stato

Qui sotto la foto (di Francesco Manfuso) dell’incidente in Via Leonida

