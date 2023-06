Taranto: Vertenza Arsenale, Uilpa e UIl contro ministro Crosetto’

«Il PD Tarantino è allo sbando. Grave il tentativo del PD Tarantino di dividere l’unitarietà del sindacato delle Federazioni delle Funzioni Centrali estromettendo la UILPA dal convegno sul futuro dell’arsenale in programma a Taranto mercoledì 28 giugno nella sede di via Emanuele Basile, 41».

Sono le dichiarazioni congiunte di Giuseppe Andrisano, segretario territoriale UILPA di Taranto, Cosimo Gualano, coordinatore provinciale UILPA Difesa, e Pietro Pallini, coordinatore generale della UIL di Taranto.

«Solo chi non conosce la storia del movimento sindacale dell’Arsenale e dei suoi interpreti poteva compiere un gesto offensivo nei confronti della UILPA e dimostrare, oltremodo, di non essere interessato ai lavoratori usando la politica con parzialità e faziosità – continuano i tre confederali -. Le vicende del progressivo depauperamento delle capacità manutentive dell’Arsenale sono note al PD per aver annoverato negli anni nella Difesa politici di lungo corso che ne hanno rovinosamente segnato il destino».

«Siamo ai titoli di coda di una triste vicenda che vede nell’attuale interprete, il Ministro Crosetto, tradurre lo smantellamento del perimetro pubblico come risultante scellerata di tanti anni di disinvestimenti e blocchi del turn-over che ancora si mantengono nonostante i concorsi in essere. Serve dunque ritrovare la forza di mobilitarsi congiuntamente senza cedere alle lusinghe solitarie di qualche signorotto che anche nel sindacato non ha compreso la gravità del momento e pensa di guadagnare consenso offendendo la dignità dei lavoratori», concludono Andrisano, Gualano e Pallini.



La UILPA e la UIL di Taranto convocano mercoledì 28 giugno alle ore 10:45 nella sede della confederazione di Taranto, Piazzale Bestat 2, una conferenza stampasul tema della vertenza Arsenale e per protestare nei confronti del Ministero della Difesa che impedisce le assunzioni nella Difesa con procedure concorsuali complesse e sproporzionate per i profili da reclutare.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp