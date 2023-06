Grottaglie: Rubano olive e noccioline da deposito, 3 denunciati

La Polizia è intervenuta a Grottaglie per la segnalazione di un furto in un deposito di frutta secca e olive situato in una delle principali vie commerciali del paese.

Una volta sul posto, gli agenti hanno accertato che era stata utilizzata la tecnica dello “spaccata” per sfondare e poi aprire la porta di ferro del locale, da cui erano state rubate c20 kg di nocciole e noccioline e 5 kg di olive.

Gli investigatori, dopo aver visionato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, sono riusciti a ricostruire la dinamica e a individuare i presunti autori del furto.

Due individui, con precedenti penali specifici, sono stati denunciati dagli agenti di polizia in quanto ritenuti responsabili di furto e ricettazione.

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno anche denunciato un terzo individuo, proprietario di un supermercato della zona, ritenuto per ricettazione. Dopo alcuni controlli, gli agenti hanno recuperato all’interno del suo negozio la refurtiva, presumibilmente acquistata dai due individui ritenuti presunti autori del furto. Il prodotto è stato sequestrato e restituito al legittimo proprietario.

