Taranto: Travolge anziana su strisce e fugge, caccia al pirata

I Carabinieri di Taranto sono sulle tracce di un motociclista che ha travolto una donna di 80 anni mentre attraversava sulle strisce, per poi fuggire senza prestare soccorso. È successo nella tarda serata di venerdì 18 agosto in via Principe Amedeo, una delle arterie principali del centro città.

La donna, sbalzata per qualche metro sull’asfalto, è stata soccorsa dai suoi familiari ed è stata trasportata all’ospedale SS Annunziata di Taranto, dove si trova ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri stanno indagando per risalire al “pirata”, il quale dopo aver travolto la donna si è dileguato tra le vie del centro.

