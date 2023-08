Taranto: Tenta furto all’interno di un’auto, arrestato pregiudicato

A bordo di un monopattino, ha dapprima perlustrato la zona, poi ha tentato di forzare un’auto parcheggiata in via Romagna, a Taranto, con il chiaro intento di rubare all’interno. Nella mattinata di domenica 20 agosto, gli agenti di Polizia hanno arrestato un noto pregiudicato per tentato furto. Quando la volante lo ha notato a bordo del monopattino elettrico, poi sequestrato, ha cominciato a pedinarlo cogliendolo in flagranza mentre tentava di scassinare la vettura presa di mira. L’uomo è portato in commissariato, contestualmente è stata disposta una perquisizione nella sua abitazione.

