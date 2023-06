Taranto, stasera c’è il Ballo di fine anno

TARANTO – Questa sera torna a Taranto l’apprezzatissimo “Ballo di fine anno” presso lo Yachting Club di San Vito. A partire dalle ore 21.00 e fino a notte tanta musica ma soprattutto l’elezione di re e reginetta del ballo. Una tradizione dei college americani esportata con successo nella nostra città dagli organizzatori Marcello Lucarella, Francesco Dubla e Alessandro Conte che hanno saputo rendere ‘nostro’ questo momento magico che segna la fine dell’intenso periodo di studio invernale per i ragazzi delle scuole superiori. L’evento che ogni anno apre l’estate dei giovanissimi, fa e ha fatto sognare diverse generazioni, prevede per l’edizione 2023 anche le esibizioni di cantanti, gruppi musicali e ballerini persino di danza aerea. Presenta il giornalista di Antenna Sud Gianmarco Sansolino. Le coppie che si sfideranno per la corona quest’anno sono nove.

