Taranto: Sparatoria al quartiere Paolo VI, un ferito

Sparatoria nella notte in via XV aprile, al quartiere Paolo VI di Taranto. Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è rimasto ferito. Presentatosi da solo all’ospedale Moscati non ha fornito alcuna spiegazione sul ferimento: trasferito con urgenza al SS. Annunziata, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Polizia di Taranto che ha avviato le indagini per ricostruire i fatti.

