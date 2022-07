TARANTO – il presidente dell’associazione “Grande Taranto” Ugo Lomartire, lancia una proposta alla regione Puglia in merito alle riprese cinematografiche in città. Lomartire evidenzia la necessità di dare maggiore risalto al territorio.

Evidenziando due categorie di produzioni, una volta a utilizzare il territorio e l’altra come vero e proprio volano per la promozione turistica della città ionica, in quest’ultima circostanza, sarebbe opportuno, secondo Lomartire, premiare maggiormente le case produttrici che così contribuiscono a rendere attrattivo il territorio della città dei due mari.

Tutto nella consapevolezza che comunque la presenza di troupe cinematografiche in riva allo Ionio saranno sempre le benvenute.