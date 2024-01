Taranto: Prime indicazioni anti-Benevento

Mercato in standby. Il Taranto tenterà l’affondo per il centrocampista soltanto nelle ultime ore della sessione invernale, nel mentre concentrazione rivolta esclusivamente alle questioni di campo. Si avvicina il match contro il Benevento, formazione di spessore e che, con la cura Auteri, ha ritrovato una quadra alla luce dei nove punti conquistati nelle recenti tre partite. Capuano non avrà a disposizione Bifulco, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo.

L’assenza del fantasista potrebbe indurre il tecnico a proporre un assetto offensivo differente: se il 3-4-3 resta, in ogni caso, l’opzione principale, non è nemmeno da escludere la soluzione del 3-5-2 con Kanoute, ex di turno, e uno tra De Marchi e Fabbro sulla linea offensiva. Tutto, però, dipenderà anche dalle soluzioni a centrocampo: vista la carenza di uomini al centro, e ricordando anche che Calvano non è al top della forma, ipotizzare una mediana robusta appare improbabile.

Per il resto, non sono previste grosse novità. Al Taranto manca qualcosa in termini numerici, ma ogni soluzione verrà sondata dopo la partita contro i sanniti: dopodiché, fino al primo febbraio, saranno quattro giorni di fuoco.

