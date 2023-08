Taranto, oggi ultimo allenamento congiunto

Il Taranto, nel pomeriggio, affronta il Foligno (ore 17.30, diretta TV su Antenna Sud): è l’ultimo allenamento congiunto del precampionato che, a grandi linee, sancirà la fine del ritiro di Cascia. Tre settimane di intenso lavoro, durante le quali Capuano ha potuto delineare quella che sarà l’impostazione della sua squadra nel corso della prossima stagione. E quest’oggi, i suoi potrebbero scendere nuovamente in campo secondo i dettami del 3-4-1-2 con la figura del trequartista divenuta ormai chiave. Ma non è detto che a ricoprirla sia Bifulco: anche Bonetti, dato l’arrivo di Zonta, potrebbe essere avanzato a supporto dei due attaccanti e l’opzione Cianci-Bifulco come terminali del reparto non è da escludere. Il primo, però, non al meglio dopo il colpo rimediato alla testa nel match contro l’Albalonga, potrebbe essere tenuto precauzionalmente a riposo.

Diverse, quindi, le possibilità, ma intanto il Taranto rimane vigile in sede di mercato sia in entrata, laddove il nome caldo rimane quello di Giovanni Corradini, che in uscita: in questo caso, la società è intenzionata a risolvere le situazioni più annose, ma per piazzare i diversi esuberi è necessario tempo anche perché sul tavolo ci sono legami contrattuali non di immediata risoluzione.

