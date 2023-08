Eccellenza, 12 retrocessioni il prossimo anno

Reso noto il nuovo regolamento di Eccellenza pugliese. In vista del ritorno al girone unico, la grande novità è in materia di retrocessioni: ve ne saranno 12, delle quali sei dirette, tre per girone spettanti alle compagini che si classificheranno al dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo posto, e altrettante per il tramite dei playout che vedranno coinvolte le formazioni dalla sesta all’undicesima nell’ordine sesta-undicesima, settima-decima e ottava-nona. Spareggio che si avrà soltanto nel caso in cui la squadra meglio piazzata non abbia un vantaggio di non più di sei punti sulla diretta concorrente.

Cambia poco, invece, relativamente ai playoff. Accedono agli spareggi promozione la prima, la seconda, la terza e la quarta in graduatoria nell’ordine prima-quarta e seconda-terza, anche in questo caso con la discriminante dei sette punti da non superare. Cambia soltanto il range dal primo al secondo posto: se il vantaggio sarà superiore agli otto punti, la prima della classe approda direttamente alla finalissima per la Serie D.

