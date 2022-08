TARANTO – Coordinate dal Pubblico Ministero Rosalba Lopalco, proseguono le indagini degli agenti della squadra Mobile della Questura di Taranto, diretti da Fulvio Manco. Sono cinque le persone che risultano indagate in seguito alla sparatoria avvenuta lo scorso 3 luglio in Via Zoche al rione Tramontone di Taranto, a poca distanza dalla frequentatissima spiaggia, non ci fu nessun ferito, ma tanta paura tra i bagnanti. La polizia sul posto trovò sei bossoli, gli investigatori hanno ascoltato gli indagati ed effettuato numerose perquisizioni. Secondo gli inquirenti gli spari avvennero in seguito ad una lite verbale poi sfociata con i colpi di pistola, che stando ai rilievi, sarebbero stati esplosi ad altezza d’uomo.