Un giovane di 36 anni è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto questa mattina a Taranto in via Dante. L’uomo era bordo del suo ciclomotore prima di scontrarsi contro una Mercedes. Nell’impatto è stato proprio lui ad avere la peggio, riportando ferite multiple, mentre fortunatamente nessuna grave conseguenza per i passeggeri dell’auto.

Il motociclista, invece, è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo del sinistro e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del personale della Polizia locale di Taranto per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

