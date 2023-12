Taranto, furibonda lite Stellato-Abbate in consiglio comunale (Video)

Durante il consiglio comunale di Taranto, svoltosi nella giornata di martedì 19 dicembre, poco prima della votazione sul bilancio previsionale si è verificata una violenta lite tra i consiglieri Massimiliano Stellato (presidente regionale di Italia Viva) e Luigi Abbate (“Taranto senza Ilva” ed ex candidato sindaco). Dopo alcuni scambi di accuse, dalle immagini si nota come Stellato cerchi lo scontro con Abbate, il quale continua a urlare “vergogna” ribadendo che non si doveva arrivare al confronto fisico. La seduta è stata sospesa, anche per l’intervento della Polizia Locale che ha momentaneamente allontanato Stellato per riportare la calma.

