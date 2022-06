Taranto, crociere: in porto il “veliero romantico” che rispetta l’ambiente

TARANTO – Ha fatto tappa a Taranto per questo fine settimana il “Sea Cloud II, romantico veliero” a tre alberi, per la prima volta nel porto ionico. Ha la bandiera di Malta e solca i mari di tutto il mondo con un numero selezionato di ospiti. La “tall ship” ha fatto della sostenibilità la sua bandiera: per ridurre l’impatto sull’ambiente è sfruttata al massimo la navigazione a vela, mentre quando è necessario accendere i motori viene impiegato carburante a basso tenore di zolfo. Lo splendido veliero ha ormeggiato al molo San Cataldo-Lato Ponente, spiccando nel porto con la sua aggraziata sagoma retrò. La cerimonia di ‘maiden call’ con la partecipazione di Taranto Cruise Port e dell’agente nave Danav srl è stata celebrata presso il terminal dallïAutorità di Sistema Portuale, che ha omaggiato la comandante del veliero Kathryn Whittaker, prima donna comandante.

Si ringrazia per le foto Mimmo Di Todaro