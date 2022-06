Taranto, Pink Floyd e le suggestive immagini sul Castello Aragonese per il Medimex [VIDEO]

TARANTO – Il Castello Aragonese diventa teatro di immagini suggestive ed ipnotiche, in sottofondo la musica dei Pink Floyd che avvolge il sabato sera che precede l’avvio del Medimex a Taranto ed il concerto di Mick Cave.

La scelta non è casuale, per l’international festival e music conference i Pink Floyd sono il comune denominatore dell’esposizione presentata al museo archeologico di Taranto (MarTa). A loro è dedicato il videomapping che ha reso la facciata dell’antico maniero tarantino un trionfo di colori e suggestioni. “3D Pink Floyd: dalle porte dell’alba al muro” è il nome dell’installazione, firmata da Hermes Mangialardo e a cura di Valentina Iacovelli, con produzione Contempo. Un evento che ha impreziosito il centro del capoluogo ionico anche grazie alla lungimirante collaborazione e disponibilità della Marina Militare e dell’Ammiraglio Salvatore Vitiello.

Ecco le immagini

Questi gli appuntamenti per il Medimex 2022 a Taranto.

Domenica 19 giugno alle 21 sulla Rotonda del Lungomare l’attesissimo concerto

Nick Cave & The Bad Seeds. La band che si è formata dopo lo scioglimento dei The Birthday Party nel 1982, ad oggi ha pubblicato diciassette album in studio, a partire da From Her To Eternity nel 1984, fino all’ultimo album dei Bad Seeds ‘Ghosteen’, che è stato ampiamente accolto come il loro migliore lavoro di sempre. Nick Cave & The Bad Seeds, tra le band più amate dalla critica contemporanea, ha venduto ad oggi oltre 5 milioni di album in tutto il mondo.

LA MOSTRA DEI PINK FLOYD

Fino al al 17 luglio al Marta, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Medimex presenta Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond, mostra a cura di Ono Arte Contemporanea che ripercorre la storia di uno dei gruppi più importanti della musica rock attraverso il lavoro dello studio grafico che aiutò a tradurre in immagini la loro opera sonora.